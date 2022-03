Sandra Kubicka staje w obronie swych POTURBOWANYCH STÓP, zapewniając o sukcesach w modelingu: "WKU*WIA MNIE IGNORANCJA"

Sandra Kubicka kolejny rok dryfuje na powierzchni polskiego show biznesu, czerpiąc siły z legendy o karierze w modelingu, skrojonej nieco ponad miarę faktycznych osiągnięć celebrytki. Wszyscy pamiętamy mit o współpracy Polki z Victoria's Secret - swego czasu portale rozpisywały się nawet o "polskim aniołku" tylko po to, aby po jakimś czasie Sandra sama musiała się tłumaczyć, że na dobrą sprawę o żadnym "aniołkowaniu" nie można było w jej przypadku mówić...

Temat kariery Kubickiej w branży fashion wrócił na tapet w ostatni weekend, kiedy to celebrytka opublikowała na swoim profilu fotkę z odsłoniętymi piętami. Wścibscy użytkownicy platformy w mig zauważyli, że stopy 27-latki wyglądają na sfatygowane. Gdy dziewczyna Barona zaczęła zasłaniać się konsekwencjami pracy przed obiektywem, internauci zaczęli zgłaszać swoje wątpliwości co do spójności wspomnień Kubickiej.