Sandra Kubicka świętuje 27. urodziny na Malediwach: miłosny list od Barona i kolacja przy butelce szampana... (ZDJĘCIA)

W sobotę Sandra Kubicka świętowała 27. urodziny. Celebrytka zerwała się z łóżka bladym świtem i tuż po przebudzeniu przemówiła do instagramowych obserwatorów. Solenizantka zapowiedziała, że dzień świętowania zamierza rozpocząć, podziwiając wschód słońca.

Jest siódma rano. Alek ogląda wschód słońca od szóstej rano. Jestem w szoku. Nie do wiary. Zwykle to ja jestem rannym ptaszkiem. Jestem z niego bardzo dumna - przyznała.

Piszemy do siebie listy miłosne na zmianę, w jednym notatniku, żeby moc do nich wrócić, jeśli kiedyś zapomnimy, jak bardzo się kochamy. Dzisiaj list Alka, jak widać, doprowadził mnie do śmiechu i łez - wyznała poruszona celebrytka.