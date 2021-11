Sandra Kubicka WYPINA POŚLADKI, prężąc się przed obiektem Barona: "PORANNY BLASK" (FOTO)

Nie sposób jednak nie zauważyć, że "to wszystko już było", a romans Sandry Kubickiej i Barona do złudzenia przypomina to, co muzyk wyprawiał jeszcze kilka miesięcy temu z Blanką Lipińską. Taka sama biżuteria, "spontaniczne" odwiedziny w "The Voice of Poland" i medialne wyznania o miłości aż po grobową deskę nie są w końcu dla Barona niczym nowym, bo dokładnie to samo przerabiał niedawno z kontrowersyjną "pisarką".