Sandra Kubicka zdradza, jak poznała Barona i czy mogłaby CZEKAĆ Z SEKSEM do ślubu!

Aleks 24 min. temu

To oczywiste, że szołbiz wymaga lansu. Tylko po co udawać takich offowych, nie - mainstreamowych. Pozować - bo to czyste pozerstwo - na gościa z dużym wglądem w siebie, uduchowionego itp., itd.? Przecież on cynicznie wykorzystuje chwilowo bardziej znane niż on sam celebrytki, zalicza je jak golfista dołki. Są dorośli, ich sprawa. Tylko cofa mnie od tej hipokryzji; tych jego dredów, miny pseudomędrca (mam wrażenie, ze głównie po buchu), ręce uniesione do dalekowschodnich modlitw, otwieranie czakr i cała reszta. A to zwykły Sebix, który lubi pod….ć, żeby trzymać rozpoznawalność na jakims tam poziomie. Bije od niego wybitny fałsz.