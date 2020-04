Sandra z "Hotelu Paradise" kłóci się z Anią: "Ciśnij dalej, ciśnij, TWOJE KOMPLEKSY WYCHODZĄ!"

Kiedy zakochałaś się w Macie? - padło pytanie do wyraźnie zakłopotanej Ani.

Ja się w żadnym momencie nie zakochałam w Macie. Spójrzcie na Matta i pomyślcie, jak mogłam się w nim zakochać? Naprawdę się w nim nie zakochałam. Od uczucia pożądania do miłości jest długa droga - odparowała, chcąc zakończyć temat.

Nie spodobało się to Sandrze , naczelnej aferzystce programu.

W istocie Ania przyznała w programie, że zaczyna czuć coś do Matta. Materiał wyemitowano na potwierdzenie słów Sandry. Co ciekawe uczestnik wyznał, że obecnie jest z kimś związany i nie jest to Ania.