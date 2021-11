Sara Boruc o projektach Małgorzaty Rozenek: "NIEWIELE MAJĄ WSPÓLNEGO Z TRENDAMI"

Modowe to dużo powiedziane w przypadku niektórych marek, które powstają na polskim rynku. To są marki odzieżowe. Niewiele mają wspólnego z trendami. Są to marki, które raczej są nastawione na sprzedaż czyli robią to, na co akurat jest popyt. Są dresy, to robią dresy. Są sukienki, to wszyscy robią sukienki. Są kożuchy, to robią kożuchy - ocenia żona Artura Boruca i pyta retorycznie: Czy z modą to ma coś wspólnego, to już każdy może sobie odpowiedzieć.