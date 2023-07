Sara Boruc pozdrawia z Włoch, pozując z 4-letnim Noahem. Fani komentują: "Śliczny chłopczyk, ale twoja figura to obłęd" (FOTO)

Sara Boruc pozuje z 4-letnim synem. Fani zachwycają się jej figurą

WAG zaprezentowała się w wakacyjnej wersji - bez makijażu , za to z piękną opalenizną . Efekt słonecznych kąpieli podkreślał krótki, biały top , który ma na sobie. Do kompletu projektantka włożyła granatową spódnicę z asymetrycznym dołem . Na nogi wsunęła czarne klapki na płaskim obcasie, a najpotrzebniejsze rzeczy schowała do niedużej czarnej torebki.

To ciało po dzieciach to jakiś kosmos!!! Zero rozejścia kresy białej, brzuch jak nastolatka. No szacun. Nic tylko się inspirować i podziwiać; Śliczny chłopczyk, ale Twoja figura, Sara, to jest obłęd. Forma życia. Uwielbiam!; Piękna, naturalna kobieta z Pani. Synek cudowny. – czytamy w komentarzach.