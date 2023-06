Sara Boruc żali się na weekend i pokazuje złamaną rękę synka. Przy okazji pochwaliła się też brelokiem w kształcie genitaliów (ZDJĘCIA)

Sara Boruc od lat obecna jest w polskim show biznesie i podbija rynek modowy. Mimo że na początku znana była głównie jako żona Artura Boruca, to przez te lata jej marka modowa osiągnęła niemały sukces, bo w projektach ukochanej piłkarza wystąpiły kilkukrotnie zagraniczne sławy. Sara próbowała również swoich sił w muzyce, ale to moda okazała się jej prawdziwym konikiem. Boruc pozostaje również aktywna na swoim Instagramie, na którym to obserwuje ją ponad 495 tysięcy internautów.