Sara Boruc zdradza, jak poznała Artura Boruca: "Był w związku, którego jeszcze nie zakończył definitywnie, potem dowiedział się, że jest ciąża..."

Aaaaa 8 min. temu

Ludzie się rozwodzą. Rok czy 20 lat po ślubie. Bez dzieci i z 3 dzieci. Nadal bydzi to takie kontrowersje ? A wszyscy komentujący to sami swieci. Romanse się zdarzają niestety. Serio fajnie by było spędzić życie z jedna osoba i nigdy nie musieć przechodzić przez piekło Rozwodu ale niestety rzadko się ro zdarza. Jedyne co jest mega ważne to fakt dbania o dzieci po rozwodzie. To jest obowiązek każdego rodzica. Matka nie może zabraniać kontaktów, bo duma jej nie pozwala a ojciec musi walczyć o kontaktu i dbać jak najbardziej się da. Tyle.