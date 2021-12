Sara Egwu-James oceniła zachowanie MAMY zwyciężczyni Eurowizji Junior, która namawiała do BOJKOTU POLSKI. "To nieważne"

Obiektywny 27 min. temu zgłoś do moderacji 51 13 Odpowiedz

Polskie brukowe media internetowe powinny się wstydzić pisząc bzdury, czyli sugerując Polakom, że matka Maleny miała jakikolwiek wpływ na jej zwycięstwo (90 procent fanów Maleny nawet nie miało pojęcia o jej instagramie). Każdy ma prawo zachęcać do głosowania na kogo chce i jak chce. Oczywiście głosowania polityczne czy strategiczne w konkursach muzycznych nie są czymś dobrym, ale wiele krajów i osób tak postępuje i raczej nic się na to nie poradzi. To podobnie jak zachęcanie do głosowania na partie polityczne. Też każdy zachęca i krytykuje jak chce konkurencję. Sara przegrała z Maleną tylko o 6 punktów bo bardzo wielu Polaków namawiało do głosowania na Polskę i dwa słabe kraje (co poniekąd wyjaśnia 3 miejsce Portugalii wśród widzów). Gdyby Polacy głosowali uczciwie to Malena by pokonała Sarę nie o 6, lecz o 50 punktów (sama Armenia to malutki 3 milionowy kraj, więc nic nie znaczy). Piosenka Maleny była faworytem od początku konkursu i w krótkim czasie prześcignęła teledysk Sary. Patrzyłem na komentarze na instagramie pod zdjęciem informującym o rozpoczęciu głosowania. Na instagramie Sary było ich 400, a w tym samym momencie na Instagramie Maleny aż 800 komentarzy. Prawie wszystko co związane z Armenią miało 2 razy większe zainteresowanie niż to co związane z Sarą, więc przegrana o 6 punktów i tak jest szokująco niewielka.