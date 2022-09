Sara James już dziś wystąpi w finale "America's Got Talent". Oto jej GŁÓWNI RYWALE w walce o wygraną!

cóż 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nie jest konkurs muzyczny, ale po prostu Mam Talent (z tym że wielokrotnie popularniejszy bo amerykański). W polskim Mam Talent kiedyś pozwolono wygrać dziewczynce 12 letniej, ale to były inne czasy, a do tego była tak naprawdę wzięta znikąd. Ta jej wygrana była całkowicie niepotrzebna do niczego i zresztą nic nie robiła po wygranej, czyli zmarnowała popularność. Sara to natomiast nie jest żadna dziewczynka 12 letnia, ale już 14 letnia dziewczyna (to ogromna różnica w tym wieku), a do tego nie wzięła się znikąd. To gwiazda międzynarodowa wśród młodych osób (z dorosłymi nie może nadal konkurować), bo praktycznie wygrała Eurowizję Junior (Malena wygrała tylko lepszą piosenką).