Sara James podbija amerykański rynek muzyczny. 14-latka jest nominowana w plebiscycie Pudelka w kategorii "Wschodząca gwiazda"

Sara James i jej początki. Wygrana w "The Voice Kids" i udział w Eurowizji Junior

Sara James podbija amerykański rynek muzyczny. Dotarła do finału "America’s Got Talent"

To jednak nie koniec. Pracowita nastolatka poszła o krok dalej. I to nie byle gdzie, bo aż za ocean. W zeszłym roku oczy wszystkich zwróciły się w kierunku Sary po tym, jak okazało się, że postanowiła wziąć udział w amerykańskim "Mam Talent". Wokal Polki na tyle spodobał się tamtejszej publiczności i jurorom, że dotarła aż do wielkiego finału. Choć ostatecznie nie wygrała, dzięki uczestnictwu w zagranicznym show udało się jej osiągnąć to, o czym latami marzy sporo jej tworzących muzykę rodaczek, a mianowicie zaskarbić sobie sympatię i uznanie takich sław jak Heidi Klum czy Billie Eilish.