Sara James przystąpiła do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Pochwaliła się KOLOROWĄ stylizacją (ZDJĘCIA)

gosc 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

W Niemczech dzieci przychodzą na egzaminy w czym chcą, dotyczy to tak egzaminów po 10 klasie jak ustnych matur. Nie ma w ogóle zwyczaju "na galowo", nie ma żadnych apeli ani akademii. Uznali, że nie ma co dokładać dzieciom stresu. Na testy na studiach chodzą ubrani jak chcą. Tak jest wygodniej. I to nie "psuje" dzieci. Gdy idzie klasa do opery na szkolną wycieczkę lub do muzeum czy świątyni, wszystkie dzieci są ubrane stosownie.