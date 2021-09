Sarah Paulson i starsza o 32 lata Holland Taylor pozują na gali otwarcia muzeum (ZDJĘCIA)

Sarah Paulson i Holland Taylor są uznawane za jedną z najbardziej lubianych par w Hollywood. W sieci co jakiś czas krążą wpisy, jakie panie wysyłają sobie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są wśród nich słodkie komentarze, słowa wsparcia i wyznania miłości. Celebrytki, które dzieli spora różnica wieku - Paulson ma 45 lat, a jej partnerka 77, wielokrotnie dawały do zrozumienia, że świetnie się dogadują i metryka nie jest dla nich problemem .

Myślę, że ludzi interesuje to, że to nie jest konwencjonalny związek. Patrzę na to z perspektywy kogoś, kto chciałby żyć z dala od oceny innych. Żyję po swojemu. Jesteśmy autentyczne. Może to kogoś zainspiruje. Może ktoś poczuje się pewniej, że taki związek nie jest niczym złym - powiedziała Paulson.