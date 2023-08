Sarsa nagle zniknęła z show biznesu. Teraz po jej słynnych rogach nie ma ani śladu. Tak dziś wygląda piosenkarka (ZDJĘCIA)

Sarsa, a właściwie Marta Markiewicz, wzięła udział w jednej z edycji "The Voice Poland", docierając aż do półfinału. Program zdecydowanie stał się przepustką do wielkiej kariery. Piosenkarka tworzyła hit za hitem. Jej twórczość gościła w stacjach radiowych a ona sama często uczestniczyła w różnego rodzaju telewizyjnych festiwalach. 34-latka stworzyła przy tym swój własny sceniczny wizerunek, który zdecydowanie wyróżnił ją z tłumu wokalistek.