Schorowany Radosław Majdan umila sobie czas na oddziale, przeglądając fotki Henia: "Tatuś poprosił o kilka zdjęć" (ZDJĘCIA)

W ubiegłą środę jako pierwsi poinformowaliśmy Was, że Radosław Majdan trafił do szpitala ze względu na zarażenie koronawirusem. Menadżer gwiazdora wyjawił w rozmowie z Pudelkiem, że jego klient ma się dobrze i najpewniej niedługo będzie mógł wrócić do domu.