Scott Disick i Sofia Richie ZERWALI! "Miała już DOŚĆ jego problemów. Kourtney też im nie ułatwiała sprawy..."

Scott Disick ma za sobą dość trudny czas. Choć jeszcze kilka tygodni temu media donosiły, że jego związek z Sofią Richie może wkrótce wejść na kolejny poziom, to ich uczucie boleśnie zweryfikowała pandemia koronawirusa. Sprawie nie pomógł też niedawny odwyk Scotta, z którego ten uciekł po zaledwie kilku dniach.





Zobacz: Scott Disick TRAFIŁ NA ODWYK! Wyszedł z niego zaledwie kilka dni później...





Choć wydawało się, że Scott Disick i Sofia Richie wyjdą z tej sytuacji silniejsi, to na razie niestety nic na to nie wskazuje. Jak donosiły amerykańskie tabloidy, para zdecydowała się spędzać izolację społeczną oddzielnie, przez co ich relacja została wystawiona na próbę. Fani zauważyli też, że celebrytka nie złożyła nawet (byłemu?) ukochanemu życzeń urodzinowych.





Przypomnijmy: Sofia Richie ROZSTAŁA SIĘ ze Scottem Disickiem?! Nie złożyła mu życzeń na urodziny... (FOTO)





Teraz okazuje się, że podejrzenia internautów mogą się potwierdzić. Jak donosi źródło portalu Page Six, Scott i Sofia rozstali się po niemal trzech latach wspólnego życia. Czarę goryczy przelały podobno niedawny odwyk ojca dzieci Kourtney Kardashian oraz jego dość zażyłe relacje z byłą partnerką. W pewnym momencie Richie miała po prostu powiedzieć "dość".





Ich uczucie zwyczajnie się wypaliło. Scott znowu wrócił do używek, a ona miała dość jego problemów. Kourtney też im nie ułatwiła sprawy. W końcu ile można znosić obecność byłej partnerki we wspólnym życiu? - dumał informator tabloidu.





Przypomnijmy, że para spotykała się od 2017 roku, jednak rok później rozstali się z powodu rzekomej zdrady, której miał się dopuścić Disick. Zakochani dali sobie jednak drugą szansę, która, jak widać, też nie zapewniła im szczęścia. Co ciekawe, mimo że Sofia nie złożyła Scottowi życzeń urodzinowych, to celebryta chyba nie narzekał na brak towarzystwa w tym ważnym dniu. Tabloid twierdzi bowiem, że spędzał wtedy czas z Kourtney i ich dziećmi.





Kibicowaliście relacji Scotta i Sofii?