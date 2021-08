Sean Penn pozuje na premierze swojego filmu z piękną CÓRKĄ u boku (ZDJĘCIA)

W środę Dylan wraz ze znanym tatą pojawiła się na premierze wyreżyserowanego przez Penna "Flag Day" , w którym oboje występują. Co ciekawe, w filmie latorośl wcielającego się w niejakiego Johna Vogela gwiazdora także gra jego córkę, Jennifer Vogel.

Z tej okazji Sean i Dylan pojawili się razem w Directors Guild of America Theater w Los Angeles. Ojciec i córka ochoczo pozowali do wspólnych zdjęć. Podczas gdy obeznany z obiektywami 60-latek zdecydował się na mało wyszukaną stylizację, na którą składały się jeansy, czarny T-shirt i bomberka, jego pierworodna postawiła na znacznie bardziej elegancką kreację. 30-latka zaprezentowała się na ściance w cekinowej sukience i szpilkach. "Look" uzupełniła zwisającymi z uszu srebrnymi kolczykami.