Sebastian Fabijański cieszy się z wyróżnienia: "To jak wyciągnięta dłoń zatroskanego rodzica do dziecka, które NABROIŁO"

Sebastian Fabijański znów wszystkich zaskoczył, choć tym razem nie chodzi ani o ciętą wypowiedź, ani o miłosne przeboje. Chodzi jednak o niedawne wyróżnienie, jakie aktor-raper-wojownik, otrzymał od z Polskiej Akademii Filmowej.

Sebastian Fabijański wyróżniony przez Polską Akademię Filmową

Sebastian został tegorocznym nominowanym do nagrody za najlepszą męską rolę drugoplanową w filmie "Apokawixa", co też skłoniło go do metaforycznych przemyśleń. Każde z nich zostało udokumentowane na jego Instagramie, a rozważania o "powrocie do domu" docenił nawet Misiek Koterski.

Zanim jednak uwiecznił wszystko w wyjątkowym poście, Seba postanowił pochwalić się swoją nominacją oraz brudnym paznokciem już w swojej relacji na Instagramie. Właściwy post pojawił się na jego koncie niecałe dwie godziny później, a on załączył tam fotę, na której z dumą prezentuje swoje wyróżnienie.

Ta nominacja i razem z nią zaproszenie do bycia członkiem Polskiej Akademii Filmowej, to jak wyciągnięta dłoń zatroskanego rodzica do dziecka, które dosyć mocno nabroiło i stoi gdzieś pod blokiem przestraszone i zawstydzone - zaczął metaforycznie.

Fabijański o ogłasza nowy początek?

Wszystko wskazuje na to, że nominacja wywołała w Fabijańskim dość rodzinne skojarzenia. Sam sugeruje nam też jakoby jego poprzednie wybryki, działy się w erze zagubienia, a dopiero ten podniosły moment wskazał mu właściwą drogę... Ładnie?

Słyszę też "uszami wyobraźni" takie słowa: "Dobra, nabroiłeś i trochę nam z tego powodu przykro, ale wracaj już do domu, trzeba lekcje odrobić.… Boże, synu, gdzieś ty się tak upaćkał?!". Dziękuję wszystkim członkom Akademii Filmowej, (czyli w sumie całej branży) którzy na mnie zagłosowali, bo to dzięki nim zostałem nominowany do najważniejszej nagrody filmowej w Polsce. Do zobaczenia w Poniedziałek na gali! - czytamy.

Wpis ten wywołał dość żywą reakcję Miśka Koterskiego, który postanowił zmajstrować dla Seby bardzo braterski komentarz.

Czasami trzeba naodp*erdalać, żeby coś zrozumieć. Coś o tym wiem, ale wiem też, że są to bezcenne doświadczenia, z których potem czerpie się przez całe życie. Dzięki nim stajesz się lepszym człowiekiem. Gratuluję Byku. Trzymaj fason - napisał koledze.

Czasami trzeba spłonąć i zobaczyć na dłoniach popiół, żeby ZOBACZYĆ. Dzięki stary! O tym popiele nie bez powodu, bo jutro wychodzi kawałek pt. "Popiół" właśnie :) - odpowiedział nominowany.

