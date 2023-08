Sebastian Fabijański i Anna Markowska faktycznie mają się ku sobie! Tygodnik opisał szczegóły ich RANDKI: "Ruszyli do mieszkania modelki"

Nie da się ukryć, że w show biznesie czas płynie nieco szybciej. Szczególnie jeśli chodzi o sferę romantyczną i nowe związki celebrytów. Jeszcze kilka miesięcy temu Anna Markowska brylowała na salonach u boku Kuby Wojewódzkiego, a teraz plotkuje się, że jej nową sympatią jest Sebastian Fabijański. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni z show biznesu szczególnie wzbudzają jej zainteresowanie, bo jakiś czas temu mówiło się jeszcze o jej domniemanym związku z Pawłem Delągiem. Markowska dementowała jednak te doniesienia, twierdząc, że "tylko się przyjaźnią". O przyjaźni natomiast nie było mowy, gdy wraz z Wojewódzkim pozowała do wspólnych zdjęć na branżowych eventach.

Anna Markowska i Sebastian Fabijański "przyłapani" na randce

Wiele wskazuje jednak na to, że ta relacje należy już do przeszłości, bo teraz Markowska łączona jest z Fabijańskim. Wszystko zaczęło się od rzekomego świadka ich schadzki, który to w Świecie Gwiazd opowiadał, że widział Fabijańskiego i Markowską na randce w towarzystwie... paparazzi.