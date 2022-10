Sebastian Fabijański komentuje uszczypliwe wpisy Maffashion i przekonuje: "Drodzy czytelnicy, NIE ZNACIE CAŁEJ PRAWDY"

Agnieszka 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

On chociaż potrafi wziąć winę na klatę, a ona tylko się wybiela. Tu wstawi story z dzieckiem, to fotkę - taka mama tylko na potrzeby Instagrama coś czuję. A poza kamerami to opieka i wychowaniem zajmuje się opiekunka.. Szczerze jak tak patrzę na te wszystkie pato-influ gwiazdeczki to mi się niedobrze robi i mam nadzieję, że dożyjemy czasu kiedy "bycie taką osobowością" będzie uznawane za passe i coś niemoralnego. Za to w zamian zacznie się szanować ludzi, którzy faktycznie coś do społeczeństwa wnoszą kształcąc nasze dzieci, naprawiając nasze buty, piekąc dla nas chleb, sprzątając nasze ulice a nie przebierając się w coraz to nowe ciuszki ( gdzie tu miejsce na ekologię , dbanie o dobro planety) i mając pstro w głowie.