Sebastian Fabijański odpala się na konferencji Fame MMA i ogłasza: "Cała Polska być może zobaczy ku*wa, jak wciągam kreskę"

Sebastian Fabijański na konferencji Fame MMA

Na tym polega moje życie aktorskie, że ja muszę się przygotowywać do różnych rzeczy. Jak musiałem się nauczyć grać na fortepianie do filmu "Kamerdyner", to kupiłem sobie pianino i ściągnąłem aplikację na iPada i napier*alałem w klawisze i się nauczyłem grać trzech utworów, które zagrałem w filmie. Jak trzeba było się uczyć konno jeździć, to jeździłem konno. Jak trzeba było założyć sobie pytona na klatę, to założyłem. Na tym polega moje życie. Ja w wielu filmach musiałem się bić, w wielu filmach musiałem udawać, że się biję. Jakby cały pic polega na tym, że ja całe życie udaję, że coś umiem. Ja udaję, że umiem grać na gitarze, udaję, że umiem grać na fortepianie i jeździć konno. Tutaj kur*a będę udawał, że się umiem bić. I wydaje mi się, że wyjdzie mi to mega ku*wa dobrze, tak jak w każdym filmie, więc na tym polega moja droga do sukcesu - opowiadał.