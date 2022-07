Sebastian Fabijański po raz pierwszy ZABIERA GŁOS po głośnym wywiadzie: "Najchętniej zniknąłbym z mediów społecznościowych..."

Poniedziałkowy wywiad, którego Sebastian Fabijański udzielił Michałowi Dziedzicowi z redakcji Pudelka, odbił się szerokim echem w polskiej przestrzeni internetowej. Aktor przyznał, że faktycznie feralnej nocy doszło do spotkania jego i Rafalali, jednak nie pamięta, co dokładnie się wówczas działo ze względu na wysoki stopień odurzenia substancjami psychoaktywnymi. Sebastian bardzo otwarcie mówił też o końcu jego związku z Maffashion, o którym dowiedzieliśmy się przed paroma dniami.

Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, które od was dostałem po publikacji wywiadu. To nieocenione - mieć w was takie wsparcie. Chciałbym też poinformować, że od dziś na tym Instagramie będą się pojawiały tylko i wyłącznie treści związane z moim życiem zawodowym - filmowym, muzycznym i malarskim. Najchętniej bym usunął ten profil i w ogóle zniknął z mediów społecznościowych, bo to nie jest ewidentnie przestrzeń dla mnie i przekonuje się o tym już drugi raz, ale nie zrobię tego ze względu na was - wszystkich którzy okazali mi takie wsparcie w tej trudnej sytuacji.