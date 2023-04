Sebastian Fabijański przemówił po materiale "Uwagi!": "Są takie chwile, że marzę, żeby stąd ZNIKNĄĆ"

Jak? 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Dda i nie tylko narcyz, masz więcej problemów i Twój terapeuta jest beznadziejny, to naciągacz który mówi to co chcesz słyszeć - a narcyz przychodzi po więcej. Dlatego jest z Tobą coraz gorzej i staczasz się z miną cierpiętnika a jednocześnie ekshibicjonizmem. Zmień terapeutę na prawdziwego i dokonuj zmian prywatnie. Nie tworzysz żadnej legendy ani nie jestes wybitny jesteś jak większość i ceń życie bo jest piękne a publika to iluzja. Bez prawdziwych wartości w życiu, dbania o nie zamiast o swój tragikomiczny wizerunek tkwisz w ślepym zaułku. Po cholerę robisz z siebie męczennika? Masz wszystko by dokonać zmiany, stać Ciebie na prawdziwych specjalistów i zmianę w życiu oraz wypełnienie pustki, działaj i nie zrzędź jak stary dziad. A jak za dobrze to wędruj jako wolontariusz do hospicjum, tam się dowiesz co w życiu ważne i dlaczego warto.