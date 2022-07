Sebastian Fabijański przyznaje, że ZDRADZIŁ Maffashion: "Jest to dla mnie trudne i HANIEBNE" (FRAGMENT WYWIADU)

Bardzo trudny to był moment w moim życiu. Myślę, że jeden z najtrudniejszych. Przez 16 lat nie piłem alkoholu, nie brałem narkotyków, nie paliłem marihuany. To był jakiś koszmar dla mnie. Miałem wrażenie, że się skończyło wszystko. Reakcja Julki była bardzo piękna. Niejedna osoba by wydała wyrok i powiedziała: "Nie ma cię, nie chcę cię widzieć". Julka nie zachowała się w ten sposób. Jestem jej za to bardzo wdzięczny. Ja miałem piekło w bani - mówi przed naszymi kamerami Sebastian Fabijański.