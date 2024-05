Sebastian Karpiel-Bułecka uderza w gwiazdy "Sylwestra Marzeń": "To mnie kompletnie dobiło"

Usuną 36 min. temu zgłoś do moderacji 37 23 Odpowiedz

Zrób zdjęcie zanim usuną nie macie o tym wiedzieć. Dziś na kanale wideoprezentacje. Gość pani adwokat Katarzyna Tarnawa . O zamachu na premiera Słowacji w kontekście nie podpisanego przez niego paktu pandemicznego WHO i wszczęcia komisji do spraw zakupów szczepionek. Pakt zakłada finansowanie WHO przez członków 5% nakładów na służbę zdrowia w krajach . Po co im tyle pieniędzy jakby się szykowali na walkę z ludźmi.dodatkowo WHO otrzymuje prawo ponad prawem krajowym do wprowadzania stanów wyjątkowych defacto może zamknąć gospodarkę jak 3 lata temu już bez zgody premiera kraju. Warto posłuchać co prawnicy mają do powiedzenia!!