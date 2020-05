Sebastian Villa oskarżony o pobicie przez byłą partnerkę: "STRACIŁAM CIĄŻĘ z powodu ciosów, które mi zadał"

Julia 44 min. temu zgłoś do moderacji 134 2 Odpowiedz

Mój były mąż po trzeźwemu był do rany przyłoż i wszyscy to lubili a po pijaku damski bokser. Za każdym razem wzywalam policję a jego rodzina nie wierzyła że mnie uderzył. Niedawno zmarł ale jak przypomnę sobie co z nim przeżyłam to aż sama się dziwię że zdobyłam się na rozwód i wyprowadzke. Kobiety nie pozwólcie na przemoc. Jeśli raz uderzy i nic nie zrobicie uderzy po raz kolejny i kolejny