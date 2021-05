Sebastian z "Hotel Paradise" staje w obronie (?) Natsu! "D*pa to d*pa, cycki to cycki"

hmmm 51 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Przecież już ludzie piszą, że to normalne i nie ma czego się wstydzić. To ma być normalna praca przyszłości. Chcą zrobić, by w urzędach pracy bezrobotnym kobietom i mężczyznom proponowano rozbieranie się przed kamerą, stosunek. Skończy się tak, że nie będziesz mógł odmówić. To ma być zawód jak każdy inny. Co do samej kobiety, której zdjęcia wyciekły już twierdzą, że krzywda jej się nie stanie, a wręcz zarobi sobie na promocji. Po co bronić skoro żadna krzywda jej nie dotyka i nie dotknie, a wręcz czeka ją zysk? Mi się nie podoba, to co się dzieje, ale cóż poradzić. Nie mam do tego mocno negatywnego stanowiska, ale niektórym to już się w głowach przewraca.