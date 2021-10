Sekret wyglądu gwiazd na ściankach? Booksy!

Plotka głosi, że znana projektantka mody i były mister Polski mieli uczyć się pozowania na ściankach. Tym razem nazwisk nie wymienimy, ale za to przybliżymy wam sekrety trudnej sztuki współpracy z paparazzi. Wbrew pozorom posiadanie tej umiejętności przydaje się nie tylko w show biznesie, ale i w życiu codziennym. W końcu każdy z nas bywa od czasu do czasu na imprezie – a gdy przypadkiem ktoś zrobi nam zdjęcie, potem myślimy: mogło być lepiej. Następnym razem przygotujmy się tak, jakbyśmy szli na wielką galę, na której moglibyśmy spotkać Kylie Jenner czy Beyoncé. Jak to osiągnąć? Odpowiedź kryje się w słowie: Booksy.

Czym jest Booksy i do czego służy?

Mnóstwo osób, którym zależy na idealnym wyglądzie, oszalało na punkcie Booksy i tego, jakie daje możliwości. A jest tego całkiem sporo, bo i perfekcyjnie odmłodzona cera, która zawsze świetnie wygląda przed obiektywem, i make-up będący nieodłącznym elementem każdej imprezy. No dobrze, ale o co właściwie chodzi? W skrócie, jest to mobilna aplikacja umożliwiająca wyszukanie usług w salonach urodowych oraz rezerwowanie wizyt online. Z Booksy możecie korzystać online 24/7, a do tego całkowicie bezpłatnie. Przykłady?

Jak to mówią, piękno tkwi w szczegółach. Kto widział celebrytkę z niepomalowanymi paznokciami na evencie? Hybryda to must have, a na zabieg możemy umówić się za pomocą aplikacji Booksy. Dzięki niej mamy szeroki wybór salonów, nie musimy w nieskończoność czekać na linii telefonicznej, a rezerwacja wizyt online pozwala nam zapanować nad naszym kalendarzem. To taka elektroniczna wersja Andrei Sachs z filmu "Diabeł ubiera się u Prady", która zawsze wiedziała: co, jak, gdzie i kiedy. "Kropką nad i" każdego wielkiego wyjścia jest oczywiście fryzura oraz makijaż. Dzięki Booksy zawsze znajdziemy wykwalifikowanych fryzjerów, barberów i makijażystów, którzy zadbają o nasz look. Wszystko gotowe? Nie pozostaje nam nic innego jak iść na imprezę i błyszczeć!

Jeśli czeka nas ważna impreza, np. ślub czy urodziny, warto zafundować sobie np. oxybrazję, czyli peeling tlenowo-wodny polegający na intensywnym, a jednocześnie bezbolesnym usunięciu martwego naskórka. To doskonały sposób, by odświeżyć cerę, wygładzić ją i sprawić, by nabrała zdrowego kolorytu. Zaletą tego zabiegu jest to, że efekty widoczne są zaraz po jego wykonaniu. Możemy też spróbować przygody z mikrodermabrazją – to kolejna opcja, z której korzysta wiele gwiazd. Nic dziwnego, w końcu utrzymuje on skórę w dobrej kondycji, sprawia, że cera jest rozświetlona i wygląda na młodszą.

Celebrytki mają focus na piękne ciało

Instagramowe widoki z Zanzibaru, Meksyku czy Bali robią wrażenie równie mocno, jak opalona skóra it-girls, które non stop pozują do zdjęć. Jeśli chcemy dobrze wyglądać na fotografii, nie wystarczy modna sukienka. Skóra będzie wyglądać znacznie lepiej, gdy pojawi się na niej opalenizna. W polskim klimacie trudno o rajskość, dlatego mamy tzw. "słońce w tubce". A raczej w sprayu, bo na tym polega zabieg opalania natryskowego. Oczywiście nie zapomnijmy o depilacji – kreacje odsłaniające nogi pojawiają się na każdym evencie. Dobrym rozwiązaniem jest więc depilacja laserowa, dzięki której unikamy podrażnień i możemy cieszyć się efektem przez długi czas.

Cóż pozostaje? Wystroić się w najlepszą sukienkę bądź garnitur i zadać szyku na imprezie!

Materiał powstał przy współpracy z Booksy