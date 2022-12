Selena Gomez odpowiada ze smutkiem na spekulacje na temat swojej wagi. Głodziła się dla JUSTINA BIEBERA?!

Adwokatka 19 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Skoro był taki zły i wolał modelki to po jakiego grzyba ona nadal za nim płacze? To co robił chyba było najlepszym dowodem na to, że do niej nie pasował i powinna sobie ulokować uczucia gdzie indziej. Z jej pieniędzmi mogłaby podróżować po całym globie i szukać do woli, czemu zatem nie poświęca energii na ułożenie sobie życia tylko ciągle mówi o tym Bieberze, który od dawna jest żonaty? :P dla mnie ona ma vibe Jennifer Aniston, która chociaż nieustannie zapewnie, że nie myśli o Pittcie od lat, to jak ma tylko okazję o nim wspomnieć albo z nim przez chwilę porozmawiać to mało się nie zapłacze ze wzruszenia jaki to on jest wspaniały, jak seksownie wygląda 🙄Te kobiety na własne życzenie odbierają sobie prawo do szczęścia, nie ma co w nieskończoność myśleć o przeszłości, bo prawda jest taka, że każdy z nas w jakiś sposób romantyzuje to co było, bo to już jest bezpieczna strefa, która się zamknęła, więc po czasie wydaje nam się, że wtedy kiedy było źle tak naprawdę było cudownie chociaż przecież nie było... Tylko pójście naprzód może jeszcze sprawić, że człowiek pokocha życie na nowo, nie ma co wykopywać trupów z cmentarza, nie tam jest szansa na szczęście