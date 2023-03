Selena Gomez RANDKUJE z Zaynem Malikiem?! "Całowali się i trzymali za ręce"

Na tym emocje wokół Seleny Gomez się jednak nie kończą. A wszystko to za sprawą jej rzekomo nowego romansu. Zagraniczna prasa donosi, że gwiazda była widziana na randce z... Zaynem Malikiem. Były członek One Direction jakiś czas temu wycofał się nieco z show biznesu, a w przeszłości związany był z Gigi Hadid, z którą to doczekał się córeczki. Mimo że para kilkukrotnie schodziła się i rozstawała, to ostatecznie ich związku nie udało się uratować.