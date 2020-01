Selena Gomez rozlicza się ze związku z Justinem Bieberem na nowym albumie. "Jak mogłam pomylić to g*wno z miłością?"

Xenia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oczywiście Biebera trzeba zawsze pokazać w złej odsłonie. A to, że przez ten toksyczny związek Justin cierpiał na depresję i wpadł w narkotyki w 2014 roku, podczas gdy Selena 'gnoiła' go w piosenkach oraz dodawała chamskie opisy do zdjęć na Instagramie adekwatne do sytuacji to już nikt nie pamięta, albo jak dodawała wymowne zdjęcia z Zeddem zaraz po rozstaniu z Biebrem... No, ale tak to facet jest tym najgorszym...