Selena Gomez w ogniu krytyki republikanów: "Ma roszczeniowe podejście do Ameryki, tak jak jej nielegalni rodzice"

Wtf a Trump to kto rodowity Amerykanin? Przecież jest niwmcwm jego ojciec tak samo i matka też plus jakieś tam szkockie czy szwedzkie, pierwsza żona Czeszka więc jego dzieci to nie Amerykanie, a dziadek wyemigrował z Niemiec do usa gdzie dorobił się mln na domacg publicznych. O żonie trumpa nie wspominając bo też jest imigrantką. A musk? Przecież on jest z Afryki. W Ameryce rdzenni Amerykaninie to nie w rządzie. Cyrk