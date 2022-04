Senna Małgorzata Rozenek nawiedza butik na Mokotowskiej w piżamowej stylizacji (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek ostro wróciła do wypełniania celebryckich obowiązków. W ostatnią środę cała w beżach i pudrowym różu wyruszyła do butiku Mrs Dramy, gdzie samodzielnie doglądała prężnie rozwijającego się biznesu. Niestety, sądząc po mimice celebrytki, święta wielkanocne nieźle dały jej się we znaki. Zasłużyła na odpoczynek?