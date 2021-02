Sentymentalna Blanka Lipińska debatuje nad premierą swojego filmu i obwieszcza światu: "Już wtedy MIAŁAM MĘŻCZYZNĘ"

Ewa 59 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Baron zostawił ją z dnia na dzień, kiedy Ona nawet w największych koszmarach tego nie przewidywała. Wmówił Jej te swoje buddyjskie brednie, że pewnie mają inną aurę, ale to takie wspaniałe, że jednak się spotkali na swojej drodze ... i teraz Ona próbuje wszystkim pokazać, że nie cierpi po rozstaniu a ten związek wzbogacił ją jak nic innego. No ja niestety widzę tu tylko bardzo skrzywdzoną kobietę, która zaklina rzeczywistość i ma nadzieję na powrót. A prawdy dowiemy się jak Alek znajdzie nową panią - wówczas Blanka zrozumie. Wieniawa też nie wierzyła i wdzięczyła się do niego na Telekamerach pewna, że on nadal sam. A ten już od dawna obracał Lipińską.