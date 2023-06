Shakira i Lewis Hamilton znów "przyłapani" RAZEM na kolacji. Już nie będą się ukrywać? (FOTO)

Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique wywołało kilka miesięcy temu ogólnoświatową sensację. Wkrótce wyszło na jaw, że powodem była zdrada piłkarza, który dziś układa sobie życie na nowo u boku dużo młodszej kochanki, Clary Chii . Kolumbijka z kolei nie szczędziła mu gorzkich słów i sama przyznała, że jest to dla niej dość trudny czas. Wygląda jednak na to, że u niej także trochę się ostatnimi czasy pozmieniało.

Shakira i Lewis Hamilton znów razem. "Przyłapał" ich wspólny znajomy

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby Shakira znalazła pocieszenie w ramionach utytułowanego kierowcy wyścigowego, Lewisa Hamiltona . Po raz pierwszy "przyłapano" ich razem na jachcie w Miami, co oczywiście odnotowały media. Teraz z kolei donoszono, jakoby piosenkarka kibicowała domniemanemu ukochanemu podczas wyścigu Formuły 1 w Barcelonie, co wielu uznało za dowód, że coś jest faktycznie na rzeczy.

Wygląda na to, że medialne doniesienia były prawdziwe, bo Shakirę i Lewisa wydał teraz (przypadkiem lub nie) ich wspólny znajomy. Na instagramowym profilu muzyka o pseudonimie Mustafa the Poet pojawiło się grupowe zdjęcie, które wykonano podczas celebracji 2. miejsca Hamiltona we wspomnianych zawodach.