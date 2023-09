Shakira po raz DRUGI została oskarżona o niepłacenie podatków. Mowa o ASTRONOMICZNEJ kwocie

Dhehg 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

A z synem prezydenta Argentyny to dalej siedziała następne 10 lat.. i nawet po rozstaniu mówiła że zostają nadal partnerami biznesowymi … i obrobiła go na 250 milionów dolców:D też w majami:D On 10 January 2011, Shakira announced on her website that after 11 years together, she and de la Rua had separated in August 2010 after making a mutual decision to take time apart from romantic relationship.She wrote that the couple view this period of separation as temporary and as a time of individual growth as continue to be partners in business and professional lives, with de la Rua overseeing Shakira business and career interests as he has always done.In September 2012, he filed a lawsuit for $250 million against Shakira.His lawsuit was dismissed by a Los Angeles County Superior Court judge in August 2013.dlaczego czekała 10 lat żeby siebie niego odciąć - żeby minęło dziesięć lat przedawnień żeby nie być odpowiedzialna za walki prezydenckie (były był doradcą tatusia jak córeczka trumpa której nikt nie wybrał ani nie wyszkolił tzw sushi group). A po dziesięciu latach jej facet już nie miał takich mocnych politycznych pleców więc mogła go obrobić na kasę. A że wszystko si to przedawniło to ten..:) Majami:))