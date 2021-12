Shakira pozdrawia swoją FANKĘ, księżniczkę Charlotte: "Cieszę się, że lubisz moją muzykę"

Choć członkowie rodziny królewskiej są postrzegani jako nieuchwytni w swoim ekskluzywnym stylu życia, od czasu do czasu w udzielanych wywiadach William i Kate próbują udowodnić, że w rzeczywistości są całkiem zwyczajnymi ludźmi. Taki dowód przedstawił niedawno książę Cambridge zdradzając, że codziennie rano w ich domu można usłyszeć popularne radiowe hity , do których bawią się jego pociechy.

William przyznał, że zdumiewa go odziedziczona przez dzieci rodzinna miłość do muzyki, a "w większość poranków Charlotte i George kłócą się o to, jaką piosenkę puścić". Książę zdradził, że aby utrzymać w domu porządek, decyzja o wyborze muzyki należy do dwójki najstarszych pociech.