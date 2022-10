Shakira publikuje WYMOWNY wpis, a fani doszukują się jego znaczenia. Chodzi o Gerarda Pique?! (FOTO)

Z wyjątkiem wspomnianego wcześniej wywiadu z "Elle" Shakira na co dzień stara się raczej unikać publicznych zwierzeń. Fani gwiazdy pozostają jednak czujni. Sporo emocji wśród wielbicieli wokalistki wzbudził jej ostatni instagramowy post. 45-latka podzieliła się z fanami tajemniczym hasłem, a w komentarzach nie zabrakło teorii na temat jego znaczenia. Niektórzy uważali, iż swoim wpisem gwiazda nawiązała do rozstania z Pique.

W czwartek Shakira opublikowała na swoim profilu krótkie wideo. Na nagraniu widzimy jedynie zagadkowy napis w języku hiszpańskim: "No fue culpa tuya", czyli po polsku " To nie była twoja wina". Oprócz hasła w krótkim filmiku słychać dźwięk przypominający odgłosy maszyny do pisania.

W komentarzach pod najnowszym postem Shakiry błyskawicznie rozpoczęły się dyskusje dotyczące znaczenia tajemniczego hasła. Większość doszukiwała się w poście zapowiedzi nowej piosenki. Jej ostatni utwór "Te Felicito" nagrany we współpracy z Rauwem Alejandro ukazał się pod koniec kwietnia i patrząc na komentarze fanów, nietrudno się domyślić, że z utęsknieniem wyczekują nowego singla idolki. Niektórzy zastanawiali się także, czy w nowym wpisie Shakira subtelnie nawiązała do niedawnego rozstania z Gerardem Pique.

To była wina Pique; Czyja to była wina?; Przestań przepraszać, jeśli to była jego wina; Oczywiście, że to była jego wina; Nadchodzi inspiracja. Szkoda, że to dlatego, że ktoś Cię skrzywdził. Dalej, wojowniczko - pisali internauci w odpowiedzi na opublikowane przez gwiazdę hasło.