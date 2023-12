Shakirze postawiono SZEŚCIOMETROWY pomnik, który wywija biodrami. Internauci sceptyczni: "Nie przypomina piosenkarki" (ZDJĘCIA)

Ekiwuzudu 35 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Nawet Stalin wiedział, że pomniki stawia się ludziom po śmierci, a nie za życia. Stalinowi przedstawiono do odznaczenia porucznika, za zasługi wojenne. - Dajcie mu order Czerwonej Gwiazdy. - Ale Towarzyszu, on już ma. - No to Order Budowniczego Socjalizmu. - Też ma. - A Obrońcy Sewastopola? - Tak. Zasępił się Józef, po czym mówi: - No to już tylko rozstrzelać i postawić mu pomnik.