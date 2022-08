Shania Twain w nowym dokumencie Netflixa opowiada, dlaczego zniknęła z show biznesu: "To było JAK ŚMIERĆ" (STARE ZDJĘCIA)

Adam3 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 14 Odpowiedz

Muszę powiedzieć, że I do like her. Pomimo pozorów to ona u nas tu w US cały czas ma fame i global recognition. So tak do końca nie zniknęła. Oh, Lord, jaki ciepły dzień się zapowiada. Melting. Kisses and have a nice afternoon w Polsce. I wieczór i noc. Wszystko! A co?!