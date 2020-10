Shannen Doherty z nadzieją o ponownych zmaganiach z nowotworem: "Czuję się całkowicie zdrowym człowiekiem"

W pewnym momencie wydawało się, że Shannen Doherty wygrała z nowotworem i to koniec piekła, przez które musiała przechodzić przez wiele miesięcy. Niestety okazało się, że choroba postępuje i aktorka musiała poddawać się coraz bardziej agresywnemu leczeniu . W lutym Doherty z kolei ujawniła, że nastąpił nawrót choroby i znów musi stoczyć bój o powrót do zdrowia.

Shannen Doherty: "Każdy może zachorować na raka. Ta choroba nie wybiera!"

Czy mam w życiu dobrą karmę, czy złą? Jeśli robiłam coś źle, to dlaczego? Zaczęłam podsumowywać swoje życie i rzeczy, które zrobiłam, a których nie. Zastanawiałam się, jak zachowywałam się w stosunku do ludzi. (...) Jeszcze nie zebrałam się do tego, aby napisać listy, jednak jest to coś, co na pewno muszę zrobić. Są sprawy, o których chcę napisać mojej mamie. Chcę też, żeby mój mąż wiedział, jak wiele dla mnie znaczy - wyznała aktorka.