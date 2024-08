Shaquille O'Neal w Polsce! Szykuje się spektakularne show

Nie chodzi jednak tylko o sport, ale o prawdziwe połączenie rozrywki, muzyki i mody. Wszystko to dzięki współpracy z marką Reebok, którą już od lat promuje, oraz z Grupą CCC, która właśnie wprowadza do swojego portfolio jego autorską markę SHAQ​. Co nas czeka podczas jego wizyty? Zapnijcie pasy, bo atrakcji nie zabraknie!

Shaquille O'Neal: więcej niż koszykarz

Zanim jednak zanurzymy się w szczegóły wydarzeń, przyjrzyjmy się nieco bliżej samej postaci Shaquille’a O’Neala. Urodzony 6 marca 1972 roku w Newark od najmłodszych lat wyróżniał się imponującą posturą i talentem do koszykówki. Zaowocowało to niesamowitą karierą boiskową, która trwała prawie dwie dekady i przyniosła mu niezliczone nagrody i wyróżnienia. Był 15-krotnym gwiazdorem drużyny NBA All-Star, zdobył tytuł dla najlepszego gracza - NBA Most Valuable Player, debiutanta roku - NBA Rookie of the Year, cztery mistrzostwa NBA, czy przyjęcie do Hali Sławy NBA w pierwszym roku, w którym się do niej kwalifikował. Dodatkowo, na arenie międzynarodowej, Shaquille O’Neal jest złotym medalistą Mistrzostw Świata z 1994 roku i Mistrzem Olimpijskim z 1996 roku. Obecnie O'Neal jest analitykiem w nagrodzonym Emmy programie TNT "Inside the NBA", gdzie z humorem i pasją komentuje najważniejsze wydarzenia koszykarskie.

Shaq nie tylko dominował na boisku, ale również poza nim. Znany z wielkiego serca i charyzmy, angażuje się w działalność filantropijną poprzez swoją fundację, która wspiera młodzież z mniej uprzywilejowanych środowisk. Jednocześnie Shaq to również niesamowity biznesmen, który odniósł sukcesy w różnych branżach – od restauracji, po linie odzieżowe. Jego "Business of Fun" (tłum. Biznes rozrywki) to filozofia, która przewodzi każdemu z jego przedsięwzięć, od… DJ-owania po rozwijanie restauracji Big Chicken.

Warto też dodać, że Shaq ma doktorat z zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Phoenix, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkową postacią w świecie sportu. I nie tylko.

Wizyta Shaquille’a O’Neala w Polsce. Co nas czeka?

Już 28 sierpnia, kiedy to Shaq pojawi się w Polsce na specjalne zaproszenie Grupy CCC, aby promować swoją najnowszą kolekcję obuwia sportowego marki SHAQ oraz współpracę z Reebokiem. To będzie niezwykle intensywny dzień pełen atrakcji – zarówno dla fanów koszykówki, jak i miłośników mody oraz dobrej muzyki.

Tego dnia od godzin porannych w hali sportowej OSIR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40 odbędzie się wyjątkowy turniej koszykówki pod hasłem "Hey, This is Shaq: Basketball Tournament 2024". To koszykarskie wydarzenie z udziałem młodych talentów i prawdziwych gwiazd koszykówki będzie doskonałą okazją do podziwiania umiejętności 16 najlepszych drużyn U16.

Podczas turnieju nie zabraknie atrakcji dla fanów – pokazy cheerleaderek, animacje rodem z parkietów NBA, a także pokaz wsadów w wykonaniu Rafała "Lipka" Lipińskiego, mistrza świata w slam dunkach. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć nie tylko koszykarskie gwiazdy w akcji, ale również wziąć udział w koszykarskim "shootout", w którym wezmą udział sportowcy i influencerzy.

To wyjątkowe wydarzenie ma także szczytny cel – cały dochód z biletów zostanie przekazany młodzieżowym drużynom koszykarskim, które wezmą udział w turnieju. To doskonała okazja, aby wspierać młode talenty, które marzą o karierze podobnej do tej, jaką osiągnął sam Shaq. Dodatkowo, każdy punkt zdobyty podczas koszykarskiego shootoutu dołączy do finalnej kwoty przeznaczonej na cele charytatywne.

Ten dzień zwieńczy zamknięty event na Placu Centrum Bankowo-Finansowego "Nowy Świat" w Warszawie. Tam Shaq, znany na scenie muzycznej jako DJ Diesel, rozgrzeje tłum swoim energetycznym setem DJ-skim. DJ Diesel to nie byle jaki pseudonim – Shaq regularnie gra na największych festiwalach muzycznych, takich jak Tomorrowland, a jego występy są znane z potężnej dawki energii i mocnych bitów. W Warszawie publiczność będzie miała okazję zobaczyć go w zupełnie innej roli – nie jako sportowca, ale gwiazdę muzyczną! Atmosferę dodatkowo podgrzeją pokazy taneczne i muzyczne, które przygotują gości na wielki finał w wykonaniu samego Shaquille’a.

Odkryj nowy wymiar sportowego stylu

Shaquille O'Neal to nie tylko mistrz koszykówki – to również ikona stylu, a jego współpraca z Reebokiem przynosi jedne z najbardziej pożądanych kolekcji obuwia na rynku. Marka SHAQ, która właśnie dołączyła do portfolio CCC, to odzwierciedlenie wszystkiego, za co kochamy Shaq’a – odważne kolory, ikoniczne modele i wyjątkowy komfort noszenia.

Najnowsza kolekcja jesienno-zimowa, dostępna w sklepach stacjonarnych oraz online, to połączenie klasyki i nowoczesności. Znajdziecie tam zarówno sneakersy w neutralnych barwach, jak i odważne połączenia kolorystyczne – jak liliowy i limonka czy soczysty róż i zieleń. Jednak prawdziwym hitem będą modele takie jak SHAQ DEVASTATOR, które z pewnością przyciągną uwagę każdego fana koszykówki i sportowego stylu.

Legenda, która inspiruje

Wizyta Shaquille’a O’Neala w Polsce to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć jedną z największych gwiazd światowego sportu w akcji, zarówno na scenie muzycznej, jak i koszykarskiej. Shaq nie tylko zdominował boiska NBA, ale również świat biznesu i rozrywki, a jego wizyta w Polsce to prawdziwe święto dla fanów sportu, mody i muzyki.

Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia! Shaq już niebawem zagości w Polsce, a jego wizyta z pewnością zapisze się w historii jako jedno z najgorętszych wydarzeń roku!

Płatna współpraca z marką CCC