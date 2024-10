Sharon Osbourne opublikowała przejmujący wpis, zwracając się do zmarłego Liama Payne'a: "WSZYSCY cię zawiedliśmy"

Abstrahując od tragedii, jaka jest fakt, że młoda osoba straciła życie, zachowajmy tzw. realny ogląd sytuacji. „Zawiódł“ go przede wszystkim diler, który mógł mu najzwyczajniej w świecie sprzedać lewy towar np. z fentanylem. Do zakupu pchnęło go uzależnienie. Pomóc osobom uzależnionym nie jest łatwa sprawa, gdy muszą one same zdawać sobie sprawę z tego, że mają problem i chcieć się leczyć, plus osoby takie nierzadko są patologicznymi kłamcami i naruszają granice osób dobrze im życzącym. Sharon, czyli osoba, która otwarcie mówi o tym, że GLP-1 „zmieniło jej życie“, powinna brutalnie rzecz ujmując zając się sobą.