ShEO Awards 2021. Anna Lewandowska RONI ŁZY NA scenie, a Małgorzata Rozenek bryluje ze statuetką w sukni własnego projektu (ZDJĘCIA)

Dziękuję, że mogę być w tak wspaniałym gronie kobiet. Dla mnie taka statuetka to jest wisienka na torcie. Oczywiście bezlaktozowym, bezglutenowym i bez białego cukru. (...) - zaznaczyła, próbując udowodnić, że ma do siebie dystans. Chciałabym z tego miejsca podziękować całemu mojemu teamowi Foods by Ann, Healthy Center by Ann, Phlov i Diet Menu. Wymieniłam pięć biznesów, które obejmują różne aspekty życia. Ja podchodzę do niego bardzo holistycznie. Zdrowie stawiam na pierwszy miejscu (...) - mówiła ze sceny, następnie edukując zebranych w temacie chorób cywilizacyjnych.