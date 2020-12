Shia LaBeouf ZNĘCAŁ SIĘ nad FKA Twigs? Wokalistka złożyła przeciwko niemu pozew: "JEST NIEBEZPIECZNY"

omg 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Wiedziałam, że to się tak skończy. Wystarczy zobaczyć na YT filmiki jak Shia traktował nie tylko swoje byłe partnerki m in. Mię Goth ale i czarnoskórych policjantów, czy paparazzi chociażby. Pamiętam, kiedy Twigs była dziewczyną Roberta Pattinsona padła ofiarą rasitowskich ataków ze strony nawiedzonych fanów jego związku z aktorką ze Zmierzchu, którzy myśleli że Pattinson powinien wrócić do swojej Belli. W odwecie on sam był obiektem ataków ze strony dziennikarek, blogerek, nie tylko z plotkarskich stron internetowych, że nie zasługuje na związek z Twigs, ona jest artystką, a on wampirem. Ktoś kto, nie widział tych akcji, nie jest w stanie wyobrazić sobie jak prasa traktowała Pattinsona, obrażano go, że nie broni swojej dziewczyny, i że jest cytuję :downgrade, not good enough for her. Facet był przedstawiany jako odpowiedzialny za jakiś nawiedzonych ludzi, którzy dalej żyją w świecie Zmierzchu. Za każdym razem, gdy promował swój film, pytania o rasistowskie zachowanie ''twihards'' było stawiane, nie można było poczytać sobie o filmie, tylko o życiu prywatnym. Gdy Twigs związała się z Shią, nakręcili razem film, jakoś nikt nie wypisywał o jego pijaństwie i traktowaniu byłych dziewczyn, mimo że wszystkim był znany jego tryb życia. Widocznie był good enough for her...