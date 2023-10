Show Le Défilé "Walk Your Worth", czyli święto kobiecości pod "najpiękniejszą Paryżanką"

Już po raz szósty światowa stolica mody była świadkiem wyjątkowego pokazu L'Oréal Paris – Le Défilé. Pokazu nie tylko piękna, mody i glamour z najwyższej półki, ale też siły, odwagi, kobiecości i siostrzeństwa. "Walk Your Worth" – bo o nim mowa – to niezwykła kombinacja tych wartości, która celebruje to, co w branży fashion & beauty najlepszego!