Sia wyszła za mąż W TAJEMNICY! Wzięła ślub w tym samym miejscu co Kourtney Kardashian

Sia to bez wątpienia jedna z bardziej tajemniczych gwiazd muzyki. Pochodząca z Australii 47-letnia wokalistka znana jest z tego, że podczas koncertów i wielkich wyjść konsekwentnie skrywa swoje oblicze pod ogromnymi perukami. Artystka starannie chroni także prywatność i konsekwentnie unika dzielenia się ze światem intymnymi szczegółami swojego życia. Wiadomo, że w 2019 roku gwiazda zdecydowała się adoptować dwóch 18-letnich wówczas synów. Ostatnio media obiegła jednak wiadomość, że wokalistka właśnie wkroczyła w całkiem nowy życiowy etap . We wtorek wyszło bowiem na jaw, iż Sia wyszła za mąż!

Sia wyszła za mąż! Znamy szczegóły ceremonii

Jak poinformował serwis Page Six, wokalistka poślubiła ukochanego Dana Bernarda w poniedziałek. Para ślubowała sobie wierność podczas kameralnej ceremonii we włoskim Portofino, a dokładniej na terenie słynnej posiadłości Villa Olivetta - rezydencji należącej do projektantów Stefano Dolce oraz Domenico Gabbany. Sia nie była jedyną znaną panną młodą, która zdecydowała się na zaślubiny w willi duetu projektantów. To właśnie tam w ubiegłym roku odbył się trzeci ślub Kourtney Kardashian i Travisa Barkera.