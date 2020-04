Simon Cowell krytykuje MILIARDERA Richarda Bransona, który domaga się pomocy finansowej od rządu. "Są ludzie, którzy bardziej potrzebują pieniędzy"

Edith 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ogladalam kiedys z nim wywiad powiedzial ze gdy dorobil sie milonow to woda sodowa uderzyla mu do glowy a po jakims czasie zbankrutowal i musial zaczac wszystko od nowa i to nauczylo go pokory i innego podejscia do ludzi i zycia.