Sinead O'Connor przygotowywała dzieci do swojej śmierci. Kazała im zadzwonić w konkretne miejsce. Zrealizowały jej ostatnią wolę?

Irlandzka wokalistka wydała 10 albumów. Ostatni krążek zatytułowany "I'm Not Bossy, I'm the Boss" trafił do sprzedaży w 2014 r. Jej największym hitem był jednak wydany na początku kariery cover utworu "Nothing Compares 2 U" . W oryginale utwór wykonywał Prince.

Sinead O'Connor miała pośmiertną prośbę dla dzieci

Historia Prince'a zmotywowała Sinead O'Connor do zadbania o prawa do jej muzyki. Gwiazda zauważyła, że artysta "wydawał" utwory nawet po śmierci. I to takie, które nie miały trafić do szerokiej dystrybucji. O'Connor uważała, że to "gwałt" na jego twórczości.